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Население Донбасса продолжает сокращаться

Суббота, 30 декабря, 2017

Численность населения Донбасса продолжает сокращаться. За период с января по октябрь 2017 года количество жителей Донецкой области уменьшилось более чем на 38 тыс. человек, а Луганской – более, чем на 25 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в Донецкой и Луганской областях.

Так, по состоянию на 1 ноября 2017 года численность населения Донецкой области составила 4 млн. 205 тыс. 278 человек. За 9 месяцев этого года число жителей уменьшилось на 38 тыс. 779 человек, в том числе вследствие естественного сокращения на 16 тыс. 161 человек, и на 22 тыс. 618 жителей – за счет миграционного сокращения (разница между числом прибывших в область и числом выбывших за ее пределы).

Кроме того, согласно статистическим данным, с начала 2017 года в области родились 14 тыс. 727 детей. Также, за этот период зарегистрировано 30 тыс. 888 человек умерших.

В то же время, численность населения в Луганской области, по состоянию на 1 ноября 2017 года составила 2 млн. 170 тыс. 257 человек. В течение января-октября этого года количество жителей сократилось на 25 тыс. 33 человека, в том числе, за счет естественного сокращения на 6 тыс.773 человека и за счет миграции – на 18 тыс. 260 человек.

Также, по информации ведомства, за этот период на Луганщине родились 5 тыс. 26 детей. В течение этого времени зарегистрировано 11 тыс. 799 умерших, среди которых – 51 ребенок.

Отмечается, что приведенная информация сформирована на основании административных данных о государственной регистрации рождения и смерти, и об изменении регистрации места жительства.

Напомним, число жителей Донетчины в течение января-сентября 2017 года уменьшилось более чем на 36 тыс. человек.

Донецкие новости



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