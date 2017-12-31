Обмен пленными, безвиз и «Киборги»: самые-самые события года в Украине

Уходящий 2017 год был очень богат на различные события, журналисты «Сегодня» постарались выбрать самые яркие и важные из них.

Чего только не случалось в Украине за этот 2017 год: и запрет российских социальных сетей, и вирусные атаки, и новые выходные, и даже международный песенный конкурс «Евровидение». Сайт «Сегодня» рассказывает о самых ярких, прогрессивных и важных событиях этого года.

Самое радостное – обмен пленными под Горловкой

Под самый Новый год, 27 декабря в Украине произошло радостное событие – крупнейший за время конфликта в Донбассе обмен пленными с самопровозглашенными республиками.

Изначально планировалось, что Украина обменяет 306 человек в обмен на 74. Однако финальные цифры оказались немного другими – было вызволено из плена 73 человека (еще одна женщина была освобождена, но по семейным обстоятельствам осталась в Донецке), а вот на неподконтрольную территорию отправились 233 человека. Все дело в том, что некоторые лица из первоначального списка были либо ранее освобождены из мест содержания, а другие (таких почти три десятка) отказались возвращаться в ОРДЛО.

Встреча освобожденных украинцев превратилась в настоящее торжество – их встретили на Донбассе, приветствовали в Харькове и в Киеве.

Самое яркое – Евровидение

В 2016 г. певица Джамала победила на Евровидении и завоевала для Украины право провести песенный конкурс в 2017 г. Победителем Евровидения-2017 стал португальский певец Сальвадор Собрал.

На конкурс в Киев приехало около 20 тысяч туристов, которые восхищались страной, местной культурой, кухней и природой. А по результатам социологического опроса Института мировой политики и компании GfK Ukraine 92% иностранцев выразили желание посетить Украину еще раз в будущем.

Высоко оценил организацию конкурса и глава Евровидения Ян Ола Санд:

«Каждый год у нас есть какие-то определенные замечания или жалобы: то на транспорт, то на логистику, безопасность или иные аспекты. Но Евровидение в Киеве прошло безупречно. У нас не было никаких проблем. С украинской стороны все было организовано на высшем уровне», – отметил он.

Самое долгожданное – безвиз

Украинцам так долго обещали ввести безвизовый режим со странами Евросоюза, что некоторые уже и отчаялись ждать. Но 17 мая во французском городе Страсбург состоялась торжественная церемония подписания соглашения о безвизе.

В ночь на 11 июня долгожданный безвизовый режим наконец-то вступил в силу. Теперь украинцы при наличии биометрического паспорта могут посещать 30 стран Европы без виз и находится там до 90 дней. Так, в этот список попали все страны-члены ЕС (кроме Ирландии и Великобритании), а также четыре государства-участники Шенгенского соглашения: Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.

И только за последние полгода путешествовать по безвизовому режиму поехали более 350 тыс. украинцев.

Самое резонансное – блокировка российских соцсетей

О блокировке российских соцсетей и ресурсов, таких как Вконтакте, Одноклассники, Yandex и Mail.ru, начали говорить еще в 2015-м году, после активизации российской агрессии на Донбассе и аннексии Крыма. И вот, 17 мая начал действовать подписанный президентом Украины указ «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Своим указом Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 28 апреля. Отмечалось, что на указанных ресурсах ведется активная антиукраинская пропаганда, а сами пользователи могут подвергнуться различным атакам и стать жертвами утечки данных.

Решение было воспринято в Украине неоднозначно. С одной стороны, провайдеры выполняли требования по запрету, многие украинцы отказались от российских ресурсов, и число украинских пользователей ВКонтакте, Одноклассников и Mail.ru резко упало. С другой – большую популярность получили рецепты обхода блокировки интернет-ресурсов.

Самое громкое – взрывы на военных складах

В этом году пожары вспыхнули на двух военных складах. 23 марта около трех часов ночи произошел пожар на складе в Балаклее Харьковской области. Огонь вызвал детонацию боеприпасов, началась эвакуация жителей города и близлежащих сел в радиусе 10 км.

Были повреждены 265 зданий и 22 объекта инфраструктуры и промышленности, а вокруг Балаклеи перекрыли дороги. К ликвидации последствий пожара привлекли более 500 человек и 150 единиц техники.

Основными причинами возникновения пожара власти называли халатность и диверсию.

Спустя полгода, 26 сентября, похожая ситуация случилась на складе военной части в Калиновке Винницкой области. Также началась массовая эвакуация, было перекрыто Киевское шоссе и закрыто воздушное пространство в радиусе 50 км от места происшествия. За несколько дней на складах взорвалось более 32 тыс. тонн боеприпасов на 800 млн долларов. Пострадали две женщины из близлежащих населенных пунктов – одну ранило взрывной волной, другая повредила ногу во время эвакуации.

Уже 28 сентября пожар ликвидировали, а жители смогли вернутся в свои дома. Одной из самых вероятных причин ЧП называли диверсию, однако позже стало известно, что прокуратура считает виновным начальника режимной службы, который допустил халатность.

Самое вредоносное – вирусная атака Petya.A

27 июня в Украине начались массовые хакерские атаки. Около полуночи вредоносная программа, которая называлась Petya.A, атаковала компьютеры множества госучреждений и компаний. Вирус блокировал работу компьютеров на платформе Windows – зараженный компьютер перегружался, все данные на нем зашифровывались, а чтобы получить к ним доступ, требовалось заплатить создателям программы (причем заплатить в биткоинах).

Вирус распространялся очень быстро и его подхватило огромное количество пользователей. Так, от него пострадало около 30 банков, 80% предприятий, которые находились в подчинении Министерства инфраструктуры, а также Кабмин, различные СМИ, мобильные операторы и предприятия энергетической сферы.

После Украины вирус начал заражать компьютеры в России (одним из первых пострадавших предприятий стала Роснефть), а позже отметился во Франции, Великобритании, Испании, Индии и даже США. Председатель Глобальной программы ООН по киберпреступности Нил Уолш отметил - стратегия нападающих указывает, что не деньги были основным мотивом их действий.

Самое прибыльное – ЗСТ с Канадой

1 августа начала действовать зона свободной торговли между Украиной и Канадой. Теперь украинские производители могут экспортировать в Канаду товары пищевой, легкой, химической, нефтяной и машиностроительной промышленности, а также переработанную сельскохозяйственную продукцию.

Украина же в свою очередь обязалась отменить таможенные тарифы на 72% канадских товаров (морепродукты, рыба, соки, зерновые и т.д.).

Правительство прогнозирует, что, благодаря ЗСТ с Канадой, Украина получит 3,5% прироста экспорта и ежегодное создание около 600 рабочих мест.

Самое праздничное – 25 декабря выходной

В начале декабря Рада приняла решение о том, чтобы сделать выходным днем 25 декабря, когда празднуется Рождество по григорианскому календарю.

«Можно сказать: какая разница, когда отмечать тот или иной праздник, и должен ли быть этот праздник выходным днем или нет. Но на самом деле это имеет важное символическое и ментальное значение. 25 декабря отмечают Рождество Христово большое количество христиан Украины – более 11 тысяч общин. Подавляющее большинство Поместных Православных Церквей в мире отмечают Рождество именно 25 декабря. Наши соседи – Молдова и Беларусь – приняли на законодательном уровне ввести 25 декабря и 7 января празднование Рождества Христова и объявить эти дни выходными. Теперь так будет и в Украине», – говорит председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Таким образом, теперь в Украине Рождество отмечается дважды: 25 декабря и 7 января.

Самое прогрессивное – тендер на 4G

Как известно, что к технологии мобильной связи 3G Украина перешла одной из самых последних стран в Европе. Так, о 4G тоже долгое время приходилось только мечтать. Но в этом 2017 году Украина стала на шаг ближе к быстрой и качественной связи.

21 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, приняла решение провести 26 февраля 2018 г. тендер на получение лицензий для внедрения связи нового поколения 4G в диапазоне 1800 МГц.

Победителей тендера объявят уже в марте 2018 года.

Самое триумфальное – «Киборги»

Недавно в украинских кинотеатрах прошел показ отечественного фильма «Киборги» режиссера Ахтема Сейтаблаева. В картине повествуется о боях за Донецкий аэропорт и о его героических защитниках.

Уже в первый уикенд проката картина побила все рекорды по кассовым сборам. «Фильм «Киборги «установил новый рекорд для национальных фильмов в отечественном прокате по кассовым сборам в первый уикенд – 8 701 186 гривен! Поздравляю всех, кто сделал этот результат возможным!», – написал глава Госкино Филипп Ильенко на своей странице в Facebook.

А по результатам трех недель проката кассовые сборы фильма достигли 19 млн гривен – невиданные деньги для отечественного кино. О большом успехе ленты можно судить не только по сборам, но и по отзывам, рецензиям и реакциям зрителей. Пожалуй, никто из посмотревших фильм «Киборги», не остался равнодушным.

Самое скандальное – конфликт НАБУ и ГПУ

Конфликты правоохранительных структур для Украины далеко не в новинку. В этот раз столкнулись НАБУ и ГПУ. 30 ноября Генеральная прокуратура задержала агента НАБУ под прикрытием, который несколько месяцев втирался в доверие к замглавы Государственной миграционной службе Дине Пимаховой и пытался дать ей взятку.

Теперь агента НАБУ обвиняют в провокации на взятку, что, к слову, уголовно наказуемо, тогда как НАБУ обвинило Генеральную прокуратуру в срыве секретной операции. Свое мнение по этому поводу высказали в Евросоюзе и США, выступив с довольно жесткими заявлениями и призвав не противодействовать работе антикоррупционных институтов.

Генеральный прокурор Юрий Луценко в записанном на днях интервью украинским телеканалам рассказал о своей недавней встрече с главой НАБУ Артемом Сытником.

«Мы встретились с господином Сытником буквально на днях. После его возвращения из США мы провели обсуждение ситуации и совместно пришли к тому, что было ошибкой публичное сведение счетов. Заявления НАБУ, что им препятствуют, другие вещи, в том числе с моей стороны, действительно не понимают ни украинцы, ни за границей. Даже если кто-то из нас и прав, это все равно наносит удар по всей правоохранительной системе. Поэтому я сразу предлагал и сейчас стою на этом: нужно за столом обсуждать проблемы и делать реальные шаги навстречу друг другу», – рассказал глава ГПУ.

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