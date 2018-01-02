Накануне Нового года Порошенко подписал госбюджет-2018 и мораторий на продажу земли

Главный финансовый документ страны вступит в силу с 1 января.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О государственном бюджете на 2018 год». (№2246-VIII). Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Так, доходы государственного бюджета на 2018 год определены в сумме 917,9 млрд грн, расходы – на уровне 991,7 млрд грн. Предельный объем дефицита госбюджета в 2018 году предлагается предусмотреть в размере 80,6 млрд грн или 2,4% ВВП, что соответствует программе сотрудничества с Международным валютным фондом. Предельный объем госдолга установлен в размере 1 трлн 999,3 млрд грн грн, что будет составлять 60% ВВП. Плановые объемы государственных гарантий определены на уровне 24 млрд грн. Поступления от приватизации прогнозируется в объеме 21,3 млрд грн.

Размер прожиточного минимума вырастет на 9% и минимальной заработной платы — на 16,3%. Расходы на помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства и детям-инвалидам, временной помощи детям и пособия по уходу за инвалидом I или II группы предусмотрены в сумме 59,9 млрд грн. На предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг в бюджете предусмотрено 71 млрд грн.

Объем образовательной субвенции учтен в сумме 61,7 млрд грн, медицинской субвенции — 57,4 млрд грн.

В 2018 году создан государственный дорожный фонд с объемом расходов в 32,9 млрд грн. Всего на развитие дорог предусмотрено направить 47,7 млрд грн.

На функционирование Фонда энергоэффективности предусмотрены средства в сумме 1,6 млрд грн, еще 0,4 млрд грн – на реализацию Государственной целевой экономической программы по энергосбережению.

В 2018 году продолжается оказание поддержки местным бюджетам для реализации инвестиционных программ и проектов регионального развития: 6 млрд грн – за счет средств Государственного фонда регионального развития; 5 млрд грн – субвенции на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий; 1,9 млрд грн – субвенции на формирование инфраструктуры объединенных территориальных общин.

Закон вступил в силу с 1 января 2018 года.

Кроме того, Порошенко подписал закон об изменениях в Земельный кодекс, принятый Верховной Радой 7 декабря 2017 года.

Документ продлевает на один год срок действия моратория на продажу или отчуждение земель сельскохозяйственного назначения, сообщила пресс-служба президента. Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, земельная реформа является важным условием программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.