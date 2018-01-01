5 главных открытий 2017 года: внеземные миры и вечная жизнь все ближе

Из множества научных открытий, совершенных учеными, мы выбрали настоящие прорывы, которые позволят человечеству сделать невообразимые шаги в будущем.

Металлический водород

Супертопливо! Невероятный материал, о котором мечтают уже 80 лет. Соединения металлического водорода перспективны как компактное, эффективное и чистое топливо. При переходе металлического водорода в обычную молекулярную фазу высвобождается в 20 раз больш е энергии, чем при сжигании килограмма смеси кислорода и водорода, — 216 МДж/кг.

Ученые из Гарвардского университета сообщили, что им впервые удалось трансформировать водород в металлообразное состояние. Ученые из Гарвардского университета Ранга Диас и Айзек Силвера опубликовали результаты своих экспериментов в журнале Science.

По словам ученых, им пока удалось получить небольшое количество металлического водорода, но со временем, считают они, могут быть найдены способы увеличения производства этого материала.

Метод заключался в сжатии емкости, содержащей небольшое количество молекулярного водорода, между двумя искусственными алмазами в условиях экстремально высокого давления и сверхнизкой температуры.

Под алмазным прессом им удалось достичь давления в 495 гигапаскалей. Это эквивалентно примерно 5 миллионам атмосфер. Алмазные тиски также охлаждались до температуры минус 270 градусов по Цельсию.

Некоторые ученые считают также, что этот материал будет сверхпроводящим металлом даже при комнатной температуре, что приведет к революции в области передачи и хранения электро­энергии.

В общем, не успели мы на электродвигатели еще перейти, как уже пора снова думать о новом авто.

Изменяем гены в эмбрионах

Да, да! Скоро, как в фантастических фильмах, можно будет генетически программировать будущего человека. Сделать очень умным и с крыльями стрекозы, например. Впрочем, пока сделан первый шаг. Группа ученых из Портленда впервые генетически модифицировали эмбрион человека. Эксперимент был проведен с использованием технологии CRISPR.

Хотя ни одному из подвергнутых модификации эмбрионов не позволили развиваться дольше нескольких дней. И, разумеется, не было никаких намерений проводить искусственное оплодотворение и вынашивать их — этот эксперимент стал необходимым шагом к появлению первого генетически модифицированного человека.

Пока перед учеными стоят более скромные задачи: показать, что они могут удалить или скорректировать гены, которые приводят к появлению наследственных заболеваний. Возможно, наконец-то навсегда удастся победить рак, ВИЧ и другие болезни. Этот процесс носит название «зародышевой инженерии», потому что каждый генетически модифицированный ребенок передаст изменения следующим поколениям.

Заказываем билеты на Марс

Лететь или не лететь на Марс — это уже просто вопрос времени. Там заодно разберемся, есть ли жизнь на Красной планете. 31 марта 2017 года очередной рекорд установила компания знаменитого Илона Маска SpaceX — состоялся первый запуск и посадка использованной ступени ракеты-носителя Falcon 9. Ранее им же удавалось возвращать на морскую платформу первые ступени ракет.

Раньше, особенно после нескольких неудач, это казалось фантастикой. Теперь же всего за 2-3 года стало реальностью. Это огромный экономический и инженерный прорыв всего человечества.

И сейчас совсем не пафосными кажутся сухие планы SpaceX: в 2018-м отправить в космос двух туристов, а в 2024-м — первого человека на Марс.

Повторюсь, вот так просто, обыденно, одним предложением: «2024 — отправить первого человека на Марс»!!! И в это веришь.

Донашивать детей будут в «сумке»

Еще одна фантастическая идея реализована в жизнь: недоношенных детей будут «донашивать» практически в пластиковых сумках. Глядишь, так в будущем смогут и вообще заменить женскую беременность.

- Мы разработали прибор, который максимально близко воспроизводит утробную среду и заменяет функцию плаценты, — рассказал доктор Алан Флэйк из детской больницы Филадельфии.

Устройство представляет собой пластиковый контейнер, который наполняется жидкостью, по составу имитирующей околоплодные воды. Пуповина ребенка подсоединяется к газообменной системе — она заменяет плаценту матери и поддерживает малыша кислородом. В отличие от инкубаторов искусственная матка защищает новорожденного от инфекций.

Во время экспериментов команда Флэйка поместила в искусственную матку ягнят, родившихся на 15-17-й

неделях (они примерно соответствуют человеческим новорожденным на 21-24-й неделях). Животные пробыли там 4 недели, после чего их внимательно обследовали. Результаты тестов показали, что у ягнят хорошо сформировались легкие и мозг и в целом они вполне здоровы.

Как известно, в мире выживают лишь около 10% недоношенных детей, и это изобретение многим спасет жизнь.

Искусственный интеллект становится умнее человека

А вот это уже пугающие открытия. 29 мая ИИ от компании DeepMind (принадлежит Google) обыграл пять лучших в мире игроков в го. А 11 июля подразделение Google по искусственному интеллекту DeepMind продемонстрировала ИИ, обладающий «воображением» и способный анализировать информацию и планировать действия без участия человека. Компания заявила, что ее детище находится «на грани» возможности идеального подражания человеческой речи.

Это бы еще ничего, но ученые смотрят дальше.

- Современный ИИ слишком ориентирован на конкретные задачи, ему не хватает контекстуального осознания и гибкого обучения, присущего людям, — заявил главный научный сотрудник Google Cloud и директор Стэнфордской лаборатории искусственного интеллекта.

Похоже, что и вопрос, станут ли машины умнее людей, уже не вопрос. Эпоха Скайнета пришла?

КП в Украине