Фронтовая Горловка: из-за аварии часть города осталась без электроснабжения

Об этом сообщили местные жители.

По их словам, виноваты оказались не «укры», а свои же «определенные» городские службы.

«Аварию устраняли настолько не оперативно, что людям разрушили все праздничное настроение и все планы в этот первый день Нового года», — написал в соцсети один из горловчан.

Стоит отметить, что о боевых действиях в районе Горловке весь вчерашний день горожане не рассказывали.

Тем временем, под Донецком бои шли. Их было слышно ка в направлении Марьинки, так и со стороны Авдеевки и Ясиноватой. Кроме того, стреляли в районе Верхнеторецкого, у Павлополя и Водяного, под Луганским.