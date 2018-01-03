Семь новшеств 2018 года: что меняется с 1 января

Как изменится жизнь украинцев с приходом 2018 года.

Пенсионная реформа вступает в силу

В полную силу заработает принятая осенью пенсионная реформа. Теперь для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно отработать 25 лет. И с каждым годом стаж будет расти на год. Более того, тем, кто не отработал хотя бы 15 лет, пенсия и вовсе не светит. До реформы можно было получить минимальную пенсию по возрасту, отработав 15 лет.

Кроме того, меняется и формула расчета размера пенсии. В 2017 году для ее расчета брали среднюю зарплату за 2014-2016 годы с коэффициентом 1,35% за каждый отработанный вами год. А с 1 января по 31 декабря 2018 года применяется средний показатель за два года — 2016 и 2017 годы, но коэффициент стажа будет уже 1%. Другими словами, люди получат начислений уже на 26% меньше, чем если бы их считали по старой формуле. Правда, размер средней зарплаты будет выше, поэтому новые пенсии могут быть больше оформленных в 2017 году.

При расчете пенсий стаж учитывается дважды. Кроме показателя в формуле, за каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет мужчинам и 30 лет женщинам пенсия по возрасту увеличивается на 1 процент его размера пенсии, но не более чем на 1 процент минимального размера пенсии по возрасту.

Хорошая новость для военных пенсионеров. Им обещают повысить пенсию в среднем на 1,5 тысячи гривен.

Увеличат минималку и помощь безработным

В Украине вырастет минимальная зарплата. Вместо 3200 грн. работодатель будет обязан платить 3723 гривны.

Немного подкинут деньжат и тем, кто остался без работы. С 1 января 2018 года минимальная помощь по безработице для застрахованных лиц вырастет до 1440 грн. Такое решение было принято на очередном заседании правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы. Сегодня минимальная помощь по безработице для застрахованных лиц составляет 1280 грн.

Изменятся правила дорожного движения: 50 км/ч в городах

С нового года законопослушным водителям нужно будет на 10 км/ч снизить скорость в населенном пункте — с 60 до 50 км/ч. Украина решила перенять европейскую норму, и теперь у нас те же правила, что и в ЕС. Правда, когда эти нормы заработают по-настоящему, неизвестно.

Как шутят сами водители, из-за отсутствия контроля со стороны полиции теперь нарушители в городах будут вместо 120 км/ч ездить 110 км/ч.

Лечить начнут по-новому

Вступает в силу медицинская реформа. Теперь каждый житель Украины должен выбрать для себя семейного врача и подписать с ним договор. Но предполагается переходный период — минимум год, когда врачи будут принимать пациентов без договора. В это время пациент может присматривать себе специалиста, интересоваться его квалификацией, читать отзывы и т.д.

Подписать договор можно будет с любым врачом (семейным, терапевтом, педиатром), но он должен работать с государством по контракту. На дверях докторов, которые будут в системе семейной медицины, можно будет найти логотип — белый крест на голубом фоне. Это означает, что доктор работает с Национальной службой здоровья.

Семейный врач проводит первичный осмотр и по необходимости направляет к профильному специалисту: хирургу, окулисту, лору. С ними отдельно договор заключать не нужно. Специалиста можно выбирать на свое усмотрение. Услуги медиков оплачивает государство. Платных услуг в законе практически нет.

Бесплатной будет неотложная помощь.

Сюда входит помощь при поражении электрическим током, ожогах, обморожениях, кровотечениях, отравлениях, инсультах, инфарктах, отеках легких и т.д.

Не придется платить за диагностику и профилактику заболеваний и паллиативную помощь.

Не нужно нести деньги в кабинеты аллергологов, венерологов, гинекологов, кардиологов, мануальных терапевтов, логопедов, нейрохирургов, педиатров, пульмонологов и т.д.

Система будет работать по принципу программы «Доступные лекарства» — человек приходит в аптеку, получает бесплатно лекарства, а государство оплачивает их стоимость. Такая же система предполагается и с медуслугами: пациент приходит, лечится, а в конце месяца государство за это платит. Платными будут только услуги узкопрофильных специалистов — зубных врачей, пластических хирургов и т.д. Цены на эти услуги специалисты будут устанавливать самостоятельно.

Качество медицинских услуг будет контролировать МОЗ, финансовый контроль поручен Национальной службе здоровья, которую тоже создадут в следующем году.

Вырастут выплаты военным

Должностные оклады военнослужащих увеличатся в 4,5 раза. Главное изменение новой схемы денежного обеспечения военнослужащих — с 1 января 2018 года должностной оклад военных будет зависеть от прожиточного минимума. То есть зарплаты будут индексироваться автоматически.

Кроме того, возрастут оклады за военные звания. В частности, за звание «солдат» будут платить не 30, а 560 грн., за «майора» — 1420 грн. Еще больше получит генерал — 1870 грн.

Еще одно новшество — выплата единовременного пособия военнослужащим, подписавшим свой первый контракт. Заложенная сумма — от 8 до 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Будут сохранены основные выплаты военнослужащим. А именно: остается надбавка за особенности прохождения службы военнослужащими в размере до 100% должностного оклада

с учетом оклада по воинскому званию и надбавки за выслугу лет. Сохраняются надбавки за службу в условиях режимных ограничений и за квалификацию, выплата материальной помощи на оздоровление и материальной помощи

для решения социально-бытовых вопросов.

Неизменно и отдельное ежемесячное вознаграждение военнослужащим за непосредственное участие в зоне проведения АТО. С нового года военнослужащим, выполняющим задачи на линии боевого соприкосновения, вознаграждение будет выплачиваться в размере не менее 10 тысяч гривен, а военнослужащим, выполняющим задачи в других местах проведения АТО, не менее чем 4500 гривен.

Запасайтесь табаком

С точки зрения изменения налогового законодательства у нас для вас две новости — одна хорошая, вторая плохая. Начнем с плохой — для тех, кто курит. С 1 января вырастет акциз на табак. В Украине решили привести этот вид налогов в соответствие с европейскими нормами. Сейчас акциз с каждой тысячи сигарет составляет 445,56 гривны. Депутаты приняли план увеличения акцизов до 2025 года: с 1 января 2018 года — 577,98 грн., с 2019 года — 693,58 грн., с 2020 года — 832,29 грн., с 2025 года — 1725,84 гривны. По расчетам экономистов, доля акциза в каждой пачке сигарет в 2018 году составит 11,60 грн., каждая пачка в среднем подорожает на 2-3 гривны. Но произойдет это не сразу. Какое-то время будут продаваться сигареты со старым акцизом.

Ну и напоследок хорошая новость — с 1 января отменяют НДС на электромобили. Это значит, что многие такие авто, ввезенные после нового года в Украину, подешевеют на 17%. Со второй половины месяца они появятся в автосалонах.

Три посылки в одни руки

В Украину без налогов можно будет ввезти только три посылки в месяц на общую сумму не более 150 евро. Начиная с четвертой, посылки уже будут облагаться налогом, пошлиной и акцизом.

Если вы возвращаетесь из-за границы с отдыха, то для вас будут действовать нынешние правила беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождаемом багаже суммой до 500 евро (в аэропортах — до 1000 евро) и весом до 50 килограмм. Но без пошлин можно ввезти в страну товар только тем, кто отсутствовал в Украине больше 24 часов и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов. Если эти временные промежутки не соблюдаются — везти товары можно на сумму до 50 евро.

Кстати. Подарок для туристов

Хорошая новость ждет и туристов, которые любят путешествовать в жаркие страны. С нового года можно будет дешевле слетать в Объединенные Арабские Эмираты. Если, конечно, у вас есть на это деньги. За день до нового года вступает в силу безвизовый режим с этой страной. На каждой визе можно будет сэкономить около 80 долларов.

КП в Украине