Ограничения по количеству и стоимости посылок из-за рубежа вступят в силу с 2019 года

В течение года украинцы смогут получить из заграничных интернет-магазинов любое количество посылок.

Ограничения на безналоговое получение украинцами посылок из-за рубежа начнут действовать с 2019 года. Об этом говорится в переходных положениях закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, опубликованного 30 декабря в газете парламента «Голос України».

Напомним, Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году» 8 декабря 2017 года. 30 декабря закон был подписан президентом Петром Порошенко.

Согласно положениям нового закона, каждый украинец сможет получить без уплаты дополнительного сбора не более трех посылок в месяц, а стоимость каждой из них не должна превышать 150 евро. Начиная с четвертой посылки такие отправления будут облагаться налогом, пошлиной и акцизом.

Размер пошлины составит 20% от стоимости товара. Руководители некоторых почтовых служб заявили о том, что принятые Радой решения ограничить ввоз товаров и посылок из-за рубежа являются спорными и могут не принести результата.

Сейчас лимит стоимости посылки также составляет 150 евро, однако количество посылок не ограничивается.

112.ua