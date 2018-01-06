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Фронтовая Горловка: в Благовещенском храме, разрушенном в ходе боевых действий, прошло первое богослужение

Суббота, 6 января, 2018

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Горловской и Славянской епархии.

«Спустя три года после разрушения любимого горловчанами деревянного храма община начала восстановительные работы и полностью обустроила нижний цокольный этаж для совершения богослужений. В преддверии Рождества Христова настоятель протоиерей Александр Пеканов и прихожане собрались на Царские часы. С этого дня богослужения в Благовещенском храме станут регулярными», — следует из опубликованной на сайте епархии информации.

Сегодня (6-го декабря) утром было совершено богослужение навечерия Рождества Христова, а в 16 час. — рождественское всенощное бдение. В сам день Рождества в храме запланирована Божественная литургия, начало — в 8 час.

9 января литургию в храме совершит митрополит Горловский и Славянский Митрофан, начало богослужения — в 8 час.

Бетонный фундамент с цокольным этажом — вот все, что осталось от храма высотой 23 метра. Уникальная церковь из волынской сосны сгорела дотла в результате боевых действий в августе 2014-го года.

Благовещенский храм просуществовал семь лет. Он был возведен в 2008-м году как временная церковь на месте строительства будущего Богоявленского кафедрального собора. Храм посещал митрополит Киевский и всея Украины Владимир во время своего предстоятельского визита в Донбасс в 2010-м году.

После открытия кафедрального собора летом 2014-го года храм был перенесен в микрорайон «Строитель». Открытия храма 12-го июня 2014-го года жители густонаселенного микрорайона ждали с нетерпением: до этого на «Строителе» был единственный Троицкий храм, расположенный в небольшом приспособленном помещении.

В проект церкви были внесены изменения: храм стал просторнее, появился цокольный этаж. Рядом с храмом обустроена современная детская площадка, которая стала центром детского отдыха в микрорайоне. Она существует до сих пор. Вокруг храма были разбиты клумбы, высажены сосны и кипарисы.

На новом месте храм просуществовал всего два месяца — началась война, церковь была разрушена в первые же дни. По прошествии трех лет община решила восстанавливать свой храм.

На данный момент удалось обустроить цокольный этаж, где будут собираться на богослужения сотни жителей большого микрорайона. Планируется, что окончательно храм будет восстановлен после полного прекращения боевых действий в регионе.



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