Сегодня начинается регистрация на пробное ВНО

О том, что с 9 по 31 января на сайтах региональных центров проводится регистрация на пробное внешнее независимое оценивание, сообщили в пресс-службе Украинского центра оценивания качества образования.

Его участники смогут пройти тест по одному учебному предмету (24 марта — украинский язык и литература, 31 марта – история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий или французский языки).

Также можно будет ознакомиться с процедурой и образцами тестов, соответствующих требованиям программ оценивания, характеристикам и структуре сертификационных работ внешнего независимого оценивания 2018 года, выполнить пробный тест, попрактиковаться в заполнении бланков ответов и т.д.

В сообщении УЦОКО отмечается, что участие в пробном тестировании является платной услугой.