В районе АТО нашли огромный склад с оружием

Правоохранители обнаружили в зоне АТО тайник с большим арсеналом оружия и боеприпасов.

Об этом сообщили в СБУ.

Во время проведения санкционированного обыска в одном из частных домов в Сватово правоохранители обнаружили склад с оружием.

Оперативники изъяли из тайника двадцать девять реактивных противотанковых гранат, два ручных противотанковых гранатомета, четыре мины МОН, сорок гранат Ф-1 и РГД-5, двадцать шесть гранатометных выстрелов, две ручные дымовые гранаты, две дымовые мины и более 14 тысяч патронов разного калибра.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.