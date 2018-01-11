«ЛНР» передала очередной транш за долги по воде – ОБСЕ

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ мониторили процесс передачи денег из «ЛНР» для погашения задолженности за воду. Об этом говорится в отчете Миссии от 9 января 2018 года.

«На мосту к югу от подконтрольного правительству г. Счастье (20 км к северу от Луганска) наблюдатели осуществляли мониторинг и содействовали передаче денежных средств с неподконтрольных правительству районов в подконтрольные. Передача этих денежных средств, как сообщалось, осуществлялась в связи с задолженностью по счетам за водоснабжение», — сказано в тексте документа.

ОстроВ