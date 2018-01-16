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Фронтовая Горловка: парней с 17 лет и старше «приглашают» стать на воинский учет

Вторник, 16 января, 2018

О том, что в Горловке ведется постановка на воинский учет граждан 2001 г. р. сообщили на сайте горадминистрации «ДНР».

«В соответствии с требованиями ст. 9 Закона «О воинской обязанности и военной службы» №08- IНС от 17.02.2015 г. с 09.01.2018 г. в Отделе военного комиссариата ДНР по городу Горловка проходят мероприятия, связанные с первоначальной постановкой на воинский учет граждан 2001 года рождения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что «постановке на воинский учет подлежат все граждане мужского пола в год достижения ими 17 летнего возраста, постоянно или временно проживающие на территории Горловки, за исключением граждан других государств и лиц, не имеющих гражданства».

Кроме того, так должны поступить и граждане более старшего возраста, которые «своевременно не поставлены на воинский учет по каким-либо причинам».



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