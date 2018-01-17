Сегодня Верховная Рада продолжает рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса

В ходе вчерашнего заседания Верховная Рада Украины перенесла на 17 января рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса во втором чтении.

На заседании депутатам удалось рассмотреть около 480 поправок к документу, осталось еще около 200.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий ранее не исключил, что голосование по этому законопроекту может состояться 18 января.

«Мы будем рассматривать, в соответствии с законодательством, все правки. Если не сможем рассмотреть сегодня, то мы их продолжим рассматривать завтра, не успеем завтра – будем рассматривать в четверг, и в четверг выходим на голосование. Но мы никому не позволим сорвать рассмотрение этого законопроекта», – сказал спикер на заседании Верховной Рады 16 января.

При рассмотрении законопроекта в Верховной Раде под ее стенами днем произошли столкновения активистов палаточного городка с полицейскими. Активисты вместе с шинами сожгли российский флаг, требуя от парламентариев принять ряд законодательных норм, направленных на борьбу с российской агрессией.

Радио Свобода