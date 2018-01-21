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Под Мариуполем ВСУ взяли в плен солдата «ДНР»

Воскресенье, 21 января, 2018

Боестолкновение произошло 19-го января в районе Широкино.

Как сообщили в пресс-центре АТО, вражеская ДРГ вплотную приблизилась к позициям украинских военных и когда была замечена начались перестрелки. В итоге противник был вынужден отступить, оставив в районе столкновения своего раненого товарища, которого бойцам ВСУ удалось оперативно эвакуировать с поля боя  и оказать ему первую медицинскую помощь. Затем он был госпитализирован в одну из больниц Мариуполя, где за жизнь пленного врачи боролись несколько часов. Известно, что ему было перелито 1,5 литра плазмы крови. Сейчас диверсант находится в реанимации, его состояние тяжелое, но стабильное.

В «ДНР» подтвердили боестолкновение, назвав его диверсией со стороны ВСУ. Сообщается, что кроме раненого военнослужащего, еще один солдат вооруженных формирований «ДНР» был убит. В то же время представители самопровозглашенной республики заявили, что их раненый боец «находится в Мариупольском следственном изоляторе СБУ, где его избивают и оказывают моральное давление с целью дать ложные показания, подготовленные украинскими спецслужбами».



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