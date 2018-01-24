В Донецке и Верхнеторецком в результате детонаций взрывоопасных предметов пострадали мужчины

В Донецке инцидент произошел в Ленинском районе города.

«В 11:13 на ул.Физкультурная в результате взрыва ВОП пострадал местный житель, 1997 г. р.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшего пришлось госпитализировать в травматологический центр.

В Верхнеторецком, как сообщили в ГУ Нацполиции, мужчина получил серьезные травмы в результате взрыва снаряда и с диагнозом «минно-взрывная травма, перелом и сквозное осколочное ранение бедра» был доставлен в больницу.

Местный житель, 1987 г. р., объяснил, что взрыв прогремел после того, как он начал болгаркой распиливать снаряд от зенитной установки.