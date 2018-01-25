В «ЛНР» вновь поступает вода с территории Украины

Об этом заявили на предприятии «Лугансквода».

Как говорится в сообщении, 22 января возобновила свою работу Петровская насосная станция, расположенная на территории Украины. По состоянию на 23 января, специалистами были выполнены необходимые переключения для изменения схемы водоснабжения и на предприятии заявили о готовности принимать воду в резервуары чистой воды для обеспечения водой жителей Славяносербского района.

Напомним, насосная станция была обесточена 5-го декабря.

Водоснабжение указанного района осуществлялось в реверсном режиме с территории самопровозглашенной республики по графику.