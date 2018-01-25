На борьбу со снегом в Горловке зовут местных жителей

Об этом сообщили в пресс-службе городского управления ЖКХ.

Снегопад в Горловке продолжался три дня и на борьбу со стихией были брошены все силы коммунальных предприятий. Однако, объем работы настолько велик, что на очистку города от снега позвали местных жителей.

«Если каждый позаботится хотя бы о том, чтобы убрать снег с прилегающей к его собственности или предприятию территории, то дело пойдёт гораздо быстрее. Мы должны вместе бороться с непогодой за чистоту и комфорт нашего города», — говорится в сообщении.

Сами горожане в эти дни по разному оценивали ситуацию. Одни коммунальные службы хвалили, но большая часть населения посчитала, что с задачей они не справились:

«Невероятный труд, безумно холодная погода, а вы нам очищает путь домой и на работу! Спасибо»*

«…По ул. Пушкинской (от перекрестка с ул. Гагарина до автовокзала) дорога была почищена, также проезжая по по ул. Пушкинской на тротуарах видел «манипусенькие трактарочки», которые чистили снег. По пр. Победы дорога нормальная»

«Ну снега правда неожиданно много навалило за такой короткий срок.Люди работают.Думаю почистят»

«снег чистят, но плохо. Где техника и коммунальщики?»

«Мне кажется или снег особо не чистят даже по центру? …В прошлом году оперативнее чистили!»

«В Кондратьевке ни вчера,ни сегодня (23-24 января — ред.) не чистили»

«На бесорабке с подьезда выйти не возможно»

* Орфография сохранена