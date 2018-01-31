Житель Горловки избил собственную мать

В Никитовском районе задержан 32-летный мужчина, который нанес телесные повреждения своей матери.



Нигде не работающий сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвинил ее в своих неудачах, после чего начал избивать. Сначала пенсионерка получила несколько ударов руками, а затем стулом. Неизвестно, чем это могло закончиться, если бы женщине не удалось вырваться.

В «ДНР» заявили, что за совершенные деяния злоумышленнику грозит… до 4 месяцев лишения свободы.

Это, увы, далеко не первый факт насилия против матерей. Около года назад «Кочегарка» сообщала о том, что в Центрально-Городском районе женщина убила свою мать. Кроме того, происходят случаи, когда своих близких людей грабят…