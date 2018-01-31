Экс-мэра Торецка из зала суда отправили в больницу

Заседание Славянского горрайонного суда по делу Владимира Слепцова пришлось прервать из-за плохого самочувствия подозреваемого.

Скорая помощь приехала к зданию суда уже через полчаса после начала заседания. Суд объявил перерыв, а вскоре заседание отложили на неопределенный срок. Помещение подсудимый покинул через черный ход.

«Владимир Никитич находится на стационарном лечении и плохо себя чувствует. Продолжение заседаний возобновится после его выздоровления и выписки из Торецкой городской больницы», – рассказал адвокат Слепцова Вячеслав Беляев.

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