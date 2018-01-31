Никаких решений о переносе КПВВ из Майорска в Верхнеторецкое не принималось

Об этом «ОстроВу» сообщил источник в Донецкой облгосадминистрации, пожелавший остаться анонимным.

«Переносы не планируются. «Распоряжение», которое сейчас разгоняют по соцсетям – это фейк», — рассказал он.

Пограничники на ближайшем от Горловки контрольном пункте въезда/выезда также утверждают, что о подобном переносе ничего не знают.

Ранее в соцсетях появились якобы сканы «распоряжения» главы Донецкой облгосадминистрации Павла Жебривского о переносе КПВВ «Майорское» в Верхнеторецкое.