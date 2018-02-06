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Учителям в очередной раз повысят зарплаты

Вторник, 6 февраля, 2018

Министр образования и науки Лилия Гриневич заверяет, что учителей ожидает очередное повышение заработной платы с сентября 2018 года. Об этом сообщает «Радио Свобода».

«Учителя в 2017 году чрезвычайно вырвались вперед. Именно учителям с 1 января 2017 зарплата была повышена на 50%. В единой тарифной сетке мы их продвинули на два тарифные разряды вверх. Сейчас зарплата — от шести до восьми тысяч гривен. Если идут надбавки, как в Киеве, еще для руководителей, может быть и 10 тысяч гривен», — сообщила министр.

При этом Лилия Гриневич признает, что этого недостаточно.

В 2018 году также запланировано повышение зарплат учителям и воспитателям детсадов.

«Воспитателям (детских садов — ред.) повысили с 1 сентября 2017 года. С 1 января повышаем снова учителям ориентировочно на 25%, всем бюджетникам, в том числе воспитателям и другим, будет повышение на 10%. А с 1 сентября 2018-го года будем предлагать, чтобы местные бюджеты сделали повышение, которое мы делаем за счет центральной государственной субвенции для учителей и для других категорий педагогических работников», — отметила Гриневич.

Экономическая правда



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