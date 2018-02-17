Фронтовая Горловка: цены на топливо немного подросли

На горловских АЗС провели традиционный мониторинг цен на топливо, который выявил, что за последнее время цены существенно не менялись.



Так, по состоянию на 14-е февраля, А-92 продавался в диапазоне от 44,5 до 46 руб., А-95 — 45,5-47,5 руб., дизельное топливо — от 45,5 до 50,5 руб., т.е. диапазон цен несколько увеличился за счет максимальных показателей. Цена на пропан в Горловке, напротив, снизилась и теперь составляет от 22,50 до 23 руб.

Что касается метана, то здесь без изменений — он по-прежнему реализовывается по цене от 20 до 21 руб.