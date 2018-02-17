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Фронтовая Горловка: цены на топливо немного подросли

Суббота, 17 февраля, 2018

На горловских АЗС провели традиционный мониторинг цен на топливо, который выявил, что за последнее время цены существенно не менялись.

Так, по состоянию на 14-е февраля, А-92 продавался в диапазоне от 44,5 до 46 руб., А-95 — 45,5-47,5 руб., дизельное топливо — от 45,5 до 50,5 руб., т.е. диапазон цен несколько увеличился за счет максимальных показателей. Цена на пропан в Горловке, напротив, снизилась и теперь составляет от 22,50 до 23 руб.

Что касается метана, то здесь без изменений — он по-прежнему реализовывается по цене от 20 до 21 руб.



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