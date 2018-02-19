Жители Горловки бьют тревогу: уничтожается Гольмовский парк

О том, что деревья в парке пилят на дрова в соцсетях один из горожан.

«Как житель поселка Гольмовский, я не могу пройти мимо данной проблемы. Варварски уничтожается парк нерадивыми местными жителями, мало того, что из парка устроили свалку бытовых отходов, везде кучи мусора, так его еще безжалостно пилят на дрова местные жители. Гуляя по парку сразу бросаются в глаза ряды пней от свежеспиленных деревьев, на фото прикрепленных видна лишь часть, малая часть, масштабы поражают. И самое досадное, что никому нет до этого дела. Местные власти просто закрывают на данную проблему глаза, либо просто плевать!..», — написал он.

Подытоживая свое сообщение, горловчанин задал вопрос: «Что вы оставите после себя, пустырь, свалку?»

В комментариях жители Горловки вроде бы и против уничтожения парка таким образом, но в то же время признают, что другого выхода перезимовать и не умереть от холода у посельчан, возможно, просто нет…