Конец АТО. Что будет на Донбассе по новому закону

Антитеррористическая операция на востоке Украины переформатируется в операцию Объединенных сил, которую возглавит военное руководство, говорится в законе о реинтеграции Донбасса.

Президент Петр Порошенко 20 февраля подписал закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», называемый законом о реинтеграции Донбасса.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко рассказал, что Антитеррористическая операция на Донбассе завершается, ей на смену придет операция Объединенных сил, которую возглавит военное руководство.

Корреспондент.net разбирался, что теперь будет на Донбассе по закону о реинтеграции Донбасса.

Главные изменения по закону о реинтеграции

1. АТО закончилась. После публикации закона военная операция на Донбассе будет называется «меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии».

2. Россия напала на Украину. Теперь это закреплено законом. Россия определяется агрессором и оккупантом частей Донецкой и Луганской областей. Какие именно территории — определит президент по представлению Минобороны.

3. Боевиков нет. Вооруженные формирования самопровозглашенных Донецкой и Луганской «республик» называются «представителями оккупационных администраций России».

4. Командуют военные. Командование переходит от Антитеррористического центра СБУ к Объединенному оперативному штабу Вооруженных сил. Руководителя штаба вскоре назначит президент. Это будет человек с военным опытом, сказал Муженко.

5. Больше полномочий у армии. Закон вводит понятие «зон безопасности» — полос вдоль линии разграничения. Там все силовики — армия и полиция — будут иметь расширенные полномочия. Они могут применять оружие и спецсредства по отношению к тем, кто нарушает закон или пытается нелегально попасть в «зону противодействия агрессии».

6. Когда закончится. Конечной целью законом определяется «освобождение этих территорий и восстановления конституционного порядка на них, защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины, пострадавших в результате агрессии РФ, укрепление независимости, государственности, обеспечения единства и территориальной целостности».

7. Документы ЛДНР не признаются. Оформленные в оккупированных районах документы не признаются, в том числе соглашений о купле-продаже. Собственность остается за теми, за кем была в мирное время. Признаются только свидетельство о рождении и о смерти.

Реакция сторон на реинтеграцию Донбасса

Россия. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что закон о реинтеграции Донбасса является попыткой перечеркнуть минские соглашения.

По словам российского министра, закон «допускает и даже поощряет применение силы для восстановления территориальной целостности Украины». Он отметил, что Россия считает это «абсолютно недопустимым».

В заявлении МИД России говорится, что с помощью этого закона украинские власти пытаются переложить ответственность за происходящее в Донбассе на Россию.

«Порошенко получает неограниченные, близкие к диктаторским полномочия на подавление инакомыслия и недовольства.Киев пытается переложить ответственность за происходящее на востоке Украины на Россию», — говорится в комментарии по закону о реинтеграции.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что закон о реинтеграции Донбасса нацелен на силовое решение конфликта.

В Госдуме России выпустили целое заявление, в котором говорится, что закон «прямо направлен против России» и говорит о желании «обезлюдить земли, на которых проживают несколько миллионов человек».

Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов также говорит о противоречии закона минским соглашениям и желании Киева решить конфликт военным путем.

США. Представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Уолкер говорит, что в законе ничего, отрицающего минские соглашения — либо им противоречащего.

«Ситуация такая же, как и была. Российский контроль и командование силами там присутствовали, поэтому можно назвать это, по крайней мере неформально, оккупацией и вторжением. В законе просто идет речь о том, что мы видим собственными глазами. Он упорядочивает военную операцию, что, по моему мнению, важно», — сказал он.

Уолкер отмечает, что в течение нескольких лет операция называлась антитеррористической, однако «это настоящая военная операция для защиты страны».

«Документ формализует права граждан Украины, которые живут в этом оккупированном регионе, и это также важно. А то, что там нет упоминания о «Минске», не означает, что он ему противоречит», -заявил он.

Украина придерживается минских соглашений, говорит Уолкер, и нужно лишь, чтобы и российская сторона выполнила свою часть — соблюдала перемирие и расформировала подконтрольные ей силы на территории Украины.

ЛДНР. Глава «ДНР» Александр Захарченко заявил, что Донецк ответит созданием «народного трибунала», который займется делами украинских силовиков.

«Это закон, который узаконивает военные преступления, оправдывает действия карателей, дает полную свободу на нарушение Конституции Украины и основных законов этого государства», — заявил он.

Полпред «ЛНР» на переговорах в Минске Владислав Дейнего называет закон о реинтеграции это «очень запоздалой попыткой легализовать насилие и применение армии и вооружений против жителей Донбасса».

Закон Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях опубликован в пятничном номере газеты Верховной Рады Украины Голос Украины. Документ вступает в силу на следующий день после официального обнародования, то есть в субботу, 24 февраля.

Корреспондент