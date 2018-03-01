30 тысяч вагонов «Укрзализныци» находятся на неподконтрольной территории

Об этом на своей странице в Facebook заявила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер.

«В очередной раз украинская сторона поставила вопрос возврата подвижного состава «Укрзализныци», которое было незаконно захвачено в ОРДЛО. Речь идет о более 30 тысячах вагонов, принадлежащих украинским государственным компаниям, частным владельцам и иностранным структурам — например, 85 вагонов принадлежат Европейскому Банку Реконструкции и Развития», — написала она по итогам заседания ТКГ в Минске.

Кроме того, Олифер сообщила о том, что в понедельник, 5 марта, в районе поселка Станица Луганская Луганской области может состояться разведение сил и вооружений от линии разграничения при условии соблюдения режима тишины.

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