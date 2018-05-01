В «ДНР» будет доступен только один тариф Vodafone?

Тему активно обсуждают в соцсетях, ссылаясь на ответ консультанта компании в онлайн-чате.

«В тарифе ежедневно есть: безлимит на звонки внутри сети и 50 МБ на Интернет. Абонплата — 3 грн/день (независимо от факта исходящих звонков и использования МБ) . Также можно подключать вручную пакет услуг на 30 дней, стоимостью 60 грн. В него входит: безлимит на звонки внутри сети и 500 МБ/месяц на Интернет. Подключение — *101*901#», — говорится в сообщении.

Кроме того, абоненты задали ряд вопросов и один из них касался компенсации денег, снятых со счета в период отсутствия связи.

Как ответила руководитель пресс-службы компании Vodafone Виктория Рубан, сначала нужно дождаться стабилизации ситуации.

«Будем решать все проблемы, как только ситуация стабилизируется. Потому что, если будут постоянно включать/выключать сеть, компенсацию сделать будет невозможно технически», – написала она.