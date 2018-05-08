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От боевых действий пострадало более 700 школ

Вторник, 8 мая, 2018

Об этом говорится в сообщении ЮНИСЕФ.

Согласно информации, опубликованной Детским фондом ООН, 200 тысяч детей вынуждены учиться в милитаризованной среде на фоне боевых действий и рисков, связанных с неразорвавшимися боеприпасами.

«Дети учатся в школах, в стенах которых видны отверстия от пуль, а окна заложены мешками с песком. В подвалах оборудованы бомбоубежища, а во дворах остаются осколки снарядов. Система образования на востоке Украины находится под перекрестным огнем уже более четырех лет. Все стороны конфликта должны уважать нормы международного гуманитарного права и, чтобы школы были безопасными для детей», — заявила Джованна Барберис, глава представительства фонда в Украине.

«В течение последних 16 месяцев как минимум 45 школ были повреждены или разрушены. Кроме этого, с начала конфликта повреждения получили еще 700 школ на востоке Украины», — подчеркнула она.

ЮНИСЕФ продолжает собирать необходимые средства для детей и семей, пострадавших от конфликта на востоке Украины.



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