С начала года 33 военных покончили жизнь самоубийством, — Матиос

Больше всего самоубийств было в зоне боевых действий.

С начала года 33 военных покончили жизнь самоубийством, больше всего случаев было в зоне боевых действий. Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, ссылаясь на данные в ЕРДР.

«За период этого года, это данными ЕРДР, до сегодняшнего дня совершили самоубийство 33 военнослужащих. Больше всего – в зоне АТО. Причины разные – от семейных неурядиц до психического неприятия усталости», — сообщил он.

Ранее глава Комитета Верховной Рады по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью Александр Третьяков рассказал, что больше тысячи участников АТО покончили жизнь самоубийством.

112 Украина