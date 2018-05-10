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Кубок Украины выиграл «Шахтер»

Четверг, 10 мая, 2018

Финальный поединок с участием лидеров украинского футбол состоялся в Днепре 9-го мая.

Мяч в сетке ворот Пятова оказался уже на 7-й минуте, правда, чуть ранее боковой судья поднял флажок, зафиксировав офсайд у Бурды. В дальнейшем, игра шла с минимумом моментов, хотя у горняков было пару возможностей огорчить Бойко. Зато в начале второго тайма «Шахтер» забил сразу — прострел Бутко успешно замкнул Феррейра. Спустя четверть часа счет в матче удвоил Ракицкий, сильно пробивший со штрафного, а Бойко не угадал с направлением и завалился в угол.

Хацкевич провел замены, пытаясь изменить ход игры, но не вышло. В решающем матче «Шахтер»выглядел лучше и заслуженно победил соперника, завоевав 12-й в истории Кубок Украины. Кроме того, уже в воскресенье горняки могут оформить золотой дубль, обыграв в Харькове «Верес».



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