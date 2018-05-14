«Шахтер» досрочно стал чемпионом

В Премьер-лиге состоялись матчи 31-го тура.

Украинский футбол был близок к скандалу. Загадочная история была разыграна вокруг матча «Шахтер» — «Верес». Команда из Ровно заранее прибыла в Харьков, проделав путь длиной около тысячи километров на автобусе, но вскоре… отправилась домой. По некоторым данным, девять футболистов пожаловались на недомогание, связанное с пищевым отравлением. При этом, якобы, в Харькове «Верес» к врачам не обращался. Прибыв во Львов, опять же на автобусе, руководство команды все-таки приняла решение играть, в срочном порядке был найден самолет и клуб за час до стартового свистка снова прибыл в Харьков.

В ходе матча, несмотря на усталость от дороги, гости смотрелись достойно, но все решил пропущенный гол на 5-й минуте — пенальти реализовал Марлос. Дончане выиграли свой 11-й чемпионат, при этом несколькими днями ранее завоевав Кубок Украины.

«Динамо» также с минимальным счетом обыграло «Зарю», а «Мариуполь» сыграл с «Ворсклой» вничью -1:1. Таким образом, судьба бронзовых медалей решится в очной встрече луганчан и полтавчан в последнем туре.

Результаты остальных матчей: «Олимпик» — «Черноморец» — 1:0, «Сталь» — «Александрия» — 1:2, «Звезда» — «Карпаты» — 1:1.