Украинские вузы проведут День открытых дверей для абитуриентов с неподконтрольных территорий

Университеты, на базе которых действуют образовательные центры для учащихся с неподконтрольной Украине территории, проведут 1 июня День открытых дверей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ.

В ведомстве напомнили, что абитуриенты из неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей могут поступить по упрошенной системе в 70 высших учебных заведений Украины.

День открытых дверей пройдет в ДК «Металлургов» в Мариуполе, Восточноукраинском национальном университете им. В.Даля в Северодонецке и Херсонском государственном университете в Херсоне.

Как сообщили в пресс-службе Минобразования, образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина» будут работать с 4 июня по 28 сентября.

Для жителей Крыма и неподконтрольной территории Донбасса, поступающих на бюджет на бакалавра или магистра медицинского, ветеринарного или фармацевтического направления, прием документов проводится до 18 час. 20 июля, вступительные экзамены – до 23 июля (для жителей неподконтрольного Донбасса – до 26 июля), зачисление – до 12 час. 26 июля (для жителей неподконтрольного Донбасса – до 7 августа).

Поступающие на младшего специалиста на базе 11-ти классов смогут подать документы до 18 час. 1 августа, сдать экзамены – до 7 августа, а зачисление состоится до 12 час.8 августа для крымчан и до 12 час. 14 августа – для жителей неподконтрольного Донбасса.

Для поступающих на младшего специалиста на базе 9-ти классов прием документов проводится до 18:00 14 июля, экзамены – до 22 июля, зачисление – до 12:00 30 июля.

Документы на контрактную форму обучения по всем уровням будут принимать до 26 сентября.

Упрощенная система поступления будет действовать для тех вузов, на базе которых будут работать образовательные центры.

В 2017 году в украинские вузы поступили более тысячи абитуриентов из неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей и около 150 — из аннексированного Крыма.

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