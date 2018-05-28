Под Горловкой ВСУ попали в засаду, а в Луганской области обстрел забрал жизни двух сотрудников СБУ

Как сообщил представитель пресс-центра ООС Виктор Шубец, бронегруппа украинских войск попала в засаду недалеко от Горловки.

По его словам, вечером 26-го мая бронегруппа объединенных сил на БМП, которая патрулировала определенный район между опорными пунктами на горловском направлении, попала в засаду. После короткого огневого столкновения, при поддержке огнем из соседних опорных пунктов, ДРГ противника была уничтожены, при этом во время боевого столкновения погиб и боец ВСУ, еще двое получили ранения.

Кроме того, пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская рассказала, что в Луганской области во время выполнения боевого задания группа сотрудников СБУ, которых привлекли к операции Объединенных сил, попала под артиллерийский обстрел. Погибли двое военнослужащих ЦСО “А”, еще один – тяжело ранен.