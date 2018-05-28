В Донецке сдавали… нормативы ГТО

Об этом сообщили местные СМИ.

Очередной этап сдачи нормативов государственного физкультурно-спортивного комплекса «ГТО ДНР» для всех желающих состоялся в спортивном комплексе «Кировец». Как говорится в сообщени, в сдаче нормативов ГТО приняли участие около 90 человека в возрасте от 6 до 60 лет.

В соответствии с возрастной категорией участники сдавали нормативы по 14 дисциплинам: бег на 30 м, бег на 60 м, прыжок в длину с места, метание гранаты, метание мяча в цель, поднимание туловища, подтягивание, сгибание и разгибание рук, рывок гири 16 кг, бег на 500 м, бег на 1000 м, кросс по пересеченной местности, смешанное передвижение, велосипедный кросс, челночный бег 4х9 м, наклон вперед, плавание на 25 м, плавание на 50 м.

Отмечается, что многие участники показали отличные результаты, достаточные для получения золотого и серебряного значка ГТО.