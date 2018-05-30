Порошенко уволил Вовка с должности главы Нацкомиссии по тарифам

Указ об увольнении Дмитрия Вовка с должности главы Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, президент Украины Петр Порошенко подписал 26 мая.

Президент Украины Петр Порошенко уволил Дмитрия Вовка с должности председателя Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Соответствующий указ №148/2018 от 26 мая опубликован на сайте главы государства.

«Постановляю: уволить Вовка Дмитрия Владимировича с должности председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг», – говорится в документе.

НКРЭКУ состоит из семи членов. В декабре 2017 года Порошенко временно назначил Викторию Морозову и Вадима Таратуна членами НКРЭКУ.

Постоянными членами в составе регулятора оставались только Вовк и Руслан Машлякивский. Последнего Порошенко уволил указом №149/2018 от 26 мая.

Конкурсная комиссия проводит два конкурса по отбору новых членов. В ходе первого изберут пятерых, в ходе второго – двух. Вовк, срок полномочий которого истек 26 мая, собирался принять участие во втором, но его не допустили, так как, согласно требованиям закона о Нацкомиссии по энергетике, ее членом может быть человек, имеющий не менее пяти лет опыта работы в сфере энергетики или коммунальных услуг, в том числе на руководящих должностях не менее двух лет. Комиссия пришла к выводу, что у него есть только три года необходимого опыта. Он обжаловал недопуск к конкурсу в суде.

Гордон