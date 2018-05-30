В Торецке попрощались со школьницей, которая погибла во время обстрела

В Торецке возле школы № 7 простились с 15-летней школьницей Дарьей Каземировой, которая погибла в результате обстрела Железного 28 мая.

Об этом сообщается на странице Военно-гражданской администрации Торецка в Facebook.

«Во дворе школы, где училась девочка, для того чтобы провести ее в последний путь, собрались родные, близкие, друзья, одноклассники, учителя и все неравнодушные жители города. Для Дарьи Каземировой сегодня, к сожалению, прозвенел последний в ее жизни звонок», — заявили в ВГА.

По данным ГПУ, обстрел Железного был произведен со стороны Горловки.

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