Южанина предложила новые ставки растаможки автомобилей на еврономерах

Парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики рассматривает возможность изменения ставок для растаможивания автомобилей.

Об этом заявила глава комитета Нина Южанина.

“Сейчас мы склоняемся к тому, чтобы предоставить возможность растаможить автомобили по новым ставкам”, — сказала она.

По словам Южаниной, новые ставки рассчитаны таким образом, чтобы они защищали страну от экологического вреда, который наносят старые автомобили.

“Ставки будут снижены. Сейчас на новый автомобиль с объемом двигателя в 1,6 тыс. куб. см акциз составляет € 427, возрастом до пяти лет — € 2 629, свыше пяти лет — € 3 906. По моей шкале, за новый автомобиль с таким объемом двигателя нужно будет заплатить € 150, до пяти лет (Евро-5) — € 300, 2005–2009 годы выпуска (Евро-4) — € 750, 2000–2004 годы (Евро-3) — € 1 500”, — объяснила Южанина.

При этом за автомобили стандарта Евро-2 придется заплатить € 7 500, добавила Южанина.

”Здесь акциз будет выполнять регулирующую функцию, чтобы ограничить ввоз таких автомобилей в Украину”, — заключила она.

По данным Государственной фискальной службы, на конец января 2018 на территории Украины в целом находится почти 425,4 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией. При этом, из них более 246,4 тыс. автомобилей – незаконно.

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