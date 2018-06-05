Александр Хуг снова едет на Донбасс

Об этом сообщается на странице СММ ОБСЕ в Facebook.

«С 5 по 9 июня первый заместитель Главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг будет находиться с визитом на востоке Украины. Целью поездки является оценка ситуации с безопасностью вдоль линии соприкосновения и ее влияния на жизнь гражданского населения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время своего визита Александр Хуг присоединится к патрулям наблюдателей ОБСЕ вдоль линии соприкосновения.