СМИ сообщили о возобновлении поставок бензина в «ДНР»

Согласно информации, на некоторых АЗС бензин уже появился.

«4-го июня была крупная поставка топлива на территорию ДНР. На данный момент на нескольких АЗС уже есть бензин. Однако на некоторых станциях ситуация с бензином остается прежней по причине задержки транспортировки топлива в республику», — сообщили местные издания со ссылкой на «республиканскую топливную компанию».

Также на сайте «РТК» в разделе «Цены на топливо» можно узнать, что 95-й бензин реализуется по цене 51 руб./л, 92-й — 49 руб., дизель — 53 руб.

В соцсетях горожане уточняют, что сегодня утром бензин в Горловке можно было приобрести, как минимум, на двух заправках: на пр.Ленина, 59 и на ул.Интернациональная, 89д.