Фронтовая Горловка: за неделю скончались 54 человека, еще один покончил жизнь самоубийством

Такие печальные цифры были озвучены во время аппаратного совещания городских властей «ДНР».

В период с 28 мая по 3 июня в Горловке произошло одно самоубийство, скоропостижно скончались 54 местных жителя, еще пять человек пропали без вести.

Что касается криминальной обстановки в городе, то за неделю зарегистрировано 420 заявлений и сообщений жителей о преступлениях и происшествиях.

Ранее «Кочегарка» сообщала, что за указанный период в Горловке на свет появились 13 мальчиков и 1 девочка.