Сегодня не работал КПВВ в Майорске

Ближайший от Горловки контрольный пункт въезда/выезда прекращал свою работу утром, 8-го июня.

Об этом сообщил и.о. главы горадминистрации Горловки от «ДНР» Иван Приходько.



«Украина перекрыла въезд на КПВВ Майорск, время открытия неизвестно», — написал он в соцсетях.

Однако, спустя пару часов проезд был возобновлен. Об этом рассказали в БФ «Право на защиту».

«По ситуации на КПВВ «Майорск». В 11:15 режим «красный» был отменен. Сейчас действует режим «зеленый». КПВВ «Майорск» работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.