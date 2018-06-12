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В «ДНР» заявили, что первые собранные трамваи останутся в Донецке

Вторник, 12 июня, 2018

Первые десять трамваев собственного производства пойдут на обновление донецкого парка электротранспорта. Об этом представитель самопровозглашенной республики Алексей Грановский.

«Таких трамваев заказано для Донецка 10 штук. Также мы отослали письма мэрам Горловки и Енакиево. Я уверен, их это заинтересует», — сказал он.

По его словам, первый трамвай выйдет на тестовые испытания уже в конце июня, а полноценно он заработает на маршрутах к осени.

Выпуском трамваев в «ДНР» занимается Донецкий электротехнический завод. В настоящее время здесь проводятся работы по металлической обтяжке кузова трамваев, после чего они отправятся на покраску.



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