В «ДНР» заявили, что первые собранные трамваи останутся в Донецке

Первые десять трамваев собственного производства пойдут на обновление донецкого парка электротранспорта. Об этом представитель самопровозглашенной республики Алексей Грановский.

«Таких трамваев заказано для Донецка 10 штук. Также мы отослали письма мэрам Горловки и Енакиево. Я уверен, их это заинтересует», — сказал он.

По его словам, первый трамвай выйдет на тестовые испытания уже в конце июня, а полноценно он заработает на маршрутах к осени.