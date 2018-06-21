В «ДНР» заявили о грядущем повышении пенсии

Четверг, 21 июня, 2018
Александр Захарченко подписал «указ» об увеличении размера пенсионных выплат на 10 %.
Правда, положена прибавка не всем.
«Указ не распространяется на пенсии, назначенные Главой ДНР Александром Захарченко от 27 октября 2017 года №290, то есть повышение не коснется пенсий по выслуге лет, назначенных лицам, уволенным с военной службы в ДНР и членам их семей», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд Украины в 2018 году дважды осуществит перерасчет пенсий. Ближайший произойдет уже 1 июля.