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В ОБСЕ рассказали подробности о раненой под Горловкой женщине

Среда, 20 июня, 2018

Об инциденте сообщается в одном из последних отчетов Специальной мониторинговой миссии.

Жительница Чигарей находилась в своем дворе на ул.Полтавской, когда услышала обстрел и увидела пожар вблизи своего дома. По ее словам, она попыталась погасить огонь, но рядом прогремел взрыв. Увидев на теле кровь, женщина направилась на ближайший блокпост ВСУ, где ей была оказана первая помощь, а затем отправили в больницу Торецка.

Медики сообщили наблюдателям, что из тела пострадавшей извлекли более 20 фрагментов осколков.



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