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В Славянске «минировали» ж/д вокзал

Вторник, 19 июня, 2018

Вчера в 18.05 в полицию поступило анонимное сообщение о том, что здание железнодорожного вокзала Славянска заминировано. Правоохранители установили откуда был совершен звонок, личность звонившего устанавливается.

На место происшествия сразу же выехали сотрудники полиции, которые оцепили вокзал, эвакуировали всех людей, движение электропоездов было приостановлено. Также вызвали работников ГСЧС, взрывотехников, кинологов и другие экстренные службы.

В результате тщательного обследования здания и прилегающей территории взрывчатых веществ не обнаружено. Информация про заминирование не подтвердилась.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.



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