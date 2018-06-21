Купание в водоемах запрещено

Об этом сообщили в администрации Никитовского района Горловки.

Согласно информации, на днях на территории водоемов были установлены таблички (предупреждающие знаки) о запрете купания. Сделано это в «целях предупреждения несчастных случаев на водоемах, а также в связи с отсутствием водных объектов на территории Никитовского района города Горловка, пригодных для массового отдыха и купания жителей».

В администрации посоветовали «использовать прилегающие к водоемам территории только для прогулок.»