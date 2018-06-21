Корь в Украине: за неделю заболели 1400 человек

За период с 12 по 19 июня больше всего людей заболели корью во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Черновицкой областях и Киеве.

В Украине за минувшую неделю корью заболел 1401 человек — 560 взрослых и 841 ребенок. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ Украины.

По данным министерства,с начала года корью заболели 21 894 человека — 8857 взрослых и 13 037 детей.

«Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 3428 человек: 1042 взрослых и 2386 детей), Закарпатской (всего 2633 человека: 475 взрослых и 2158 детей), Ивано-Франковской (всего 2422 человек: 698 взрослых и 1724 ребенка), Одесской (всего 1880 человек: 924 взрослых и 956 детей), Киеве (всего 1560 человек: 965 взрослых и 595 детей) и Черновицкой (всего 1202 человек: 398 взрослых и 804 ребенка) областях», — говорится в сообщении.

За это время от осложнений кори умерли 11 человек: семеро детей и четверо взрослых.

В МОЗ отметили, что вакцина против кори есть во всех регионах. Для прививок КПК в Украине сейчас поставляется вакцина Приорикс производства Глаксо Смит Кляйн.

«По состоянию на 14 июня 2018 года в Украине есть 892 000 доз вакцин, также ожидаются дальнейшие поставки вакцины КПК», — подчеркнули в ведомстве.

Корреспондент