 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Корь в Украине: за неделю заболели 1400 человек

Четверг, 21 июня, 2018

За период с 12 по 19 июня больше всего людей заболели корью во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Черновицкой областях и Киеве.

В Украине за минувшую неделю корью заболел 1401 человек — 560 взрослых и 841 ребенок. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ Украины.

По данным министерства,с начала года корью заболели 21 894 человека — 8857 взрослых и 13 037 детей.

«Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 3428 человек: 1042 взрослых и 2386 детей), Закарпатской (всего 2633 человека: 475 взрослых и 2158 детей), Ивано-Франковской (всего 2422 человек: 698 взрослых и 1724 ребенка), Одесской (всего 1880 человек: 924 взрослых и 956 детей), Киеве (всего 1560 человек: 965 взрослых и 595 детей) и Черновицкой (всего 1202 человек: 398 взрослых и 804 ребенка) областях», — говорится в сообщении.

За это время от осложнений кори умерли 11 человек: семеро детей и четверо взрослых.

В МОЗ отметили, что вакцина против кори есть во всех регионах. Для прививок КПК в Украине сейчас поставляется вакцина Приорикс производства Глаксо Смит Кляйн.

«По состоянию на 14 июня 2018 года в Украине есть 892 000 доз вакцин, также ожидаются дальнейшие поставки вакцины КПК», — подчеркнули в ведомстве.

Корреспондент



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования