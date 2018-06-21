В Горловке ищут скрывшегося с места ДТП водителя

ДТП произошло еще 7 июня в Калининском районе.

Вечером на ул. Космонавта Волкова водитель автомобиля «ВАЗ» светлого цвета, предположительно модели 2101, 2103 или 2106, без номерного знака, двигаясь со стороны ул.Биляева в сторону ул.Малыныча, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со скутером, в результате чего транспортные средства получили механические повреждения, а водитель скутера был травмирован. После совершения ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» с места происшествия скрылся.