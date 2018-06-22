Вчера в Горловке произошел пожар

Возгорание деревянной жилой пристройки произошло в частном секторе Никитовского района.

«21 июня в 22:45 в одноэтажном частном жилом доме произошло возгорание деревянной жилой пристройки. Пожаром уничтожено: перекрытие дома на площади 15 кв. м, кровля и перекрытие летней кухни на площади 20 кв. м, мебель и вещи, бывшие в употреблении. Пристройка к дому и хозпостройка уничтожены полностью», — говорится в сообщении спасателей.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.