«Отдохнуть можем только дома», — у жителей «ДНР» не денег

Летняя пора традиционно сталкивает жителей неподконтрольной Киеву территории Донецкой области республики с дилеммой: как и где провести отпуск. Журналисты российской газеты ознакомились с их планами на летний отдых.

«В этом году мы не сможем позволить себе поездку на море. Хотя раньше отдыхали каждый год. Выезжали дней на десять, детей на оздоровление отправляли. Путевки были от предприятия. Но не получилось в этом году у нас отложить достаточную сумму. Да и ехать особо некуда, выбор невелик: либо Седово, либо отдых в России. Ейск, Анапа, Крым – все это не по карману, минимум тысяч тридцать нужно, чтобы отдохнуть семьей. Про Седово и думать не хочу, грязная лужа – вот что нам осталось. И дикие расценки задирают за проживание, потому что выбора у людей нет!», – сокрушается жительница Донецка.

На вопрос об уровне заработной платы наша собеседница отвечает нехотя: 7500 – средняя зарплата в республике на полную ставку. Как на эти деньги можно не то, чтобы отложить что-то, как вообще можно на них прожить? Женщина работает на государственном предприятии, муж – в теплосети. Двух зарплат еле хватает, чтобы сводить концы с концами, несмотря на невысокие коммунальные платежи. Цены же в городе давно российские, а в некоторых случаях — на порядок выше. В прошлом году, по словам женщины, семья выезжала на пять дней в Анапу. В курортном городе стоимость продуктов оказалась ниже, чем в военном Донецке.

Своими планами на отдых поделилась и преподаватель Донецкого национального университета Татьяна, которая поедет в Ялту на конференцию. Все – за счет принимающей стороны. Поездка планируется без семьи, но, возможно, получится отправить сына в Таганрог. По ее словам, университетские зарплаты ничуть не выше рабочих.

«Море там не очень чистое, но хоть воздухом йодированным подышать. Дней на пять! Зарплата у меня скромная – 7 800 рублей полная ставка. У некоторых коллег в Макеевке и в других городах «ДНР» может чуть больше или меньше: рублей на двести. Вот, с этими деньгами и выкручиваемся, еще и отдых планируем», – сообщает женщина.

«Кто же может позволить себе полноценный летний отдых?» – подумали журналисты и решили обратиться с этим вопросом к сотрудникам «министерства информации» и «министерства угля ДНР». Казалось бы, в структурах зарплаты должны быть на порядок выше. Однако «министерские» зарплаты ушли недалеко – 12–14 тысяч российских рублей.

«Если работают оба родителя в семье, экономно живут, детей не балуют, то за год можно накопить небольшой запас. Мы поедем в Витязево (курортный поселок на берегу Черного моря в Краснодарском крае, – Авт.) на две недели: я, муж и наша четырехлетняя дочь. Ребенку нужно оздоровиться. Год ходим в садик, насморк и простуды начинаются через каждые две-три недели. Только морем и спасаемся. Но и откладываем на отдых, лишнего себе не позволяем», – доверительно делится с журналистами «МК» сотрудница одного из министерств ДНР Евгения.

В ходе опроса сотрудники ведомств делились планами на долгожданный отпуск: кто-то собирается посетить станицу Благовещенская, кто-то Анапу, редко, но проскальзывают варианты посещения Феодосии, Алушты – ехать в Крым дончанам дорого.

Немного ниже зарплаты у сотрудников стратегически важного донецкого металлургического завода (ДМЗ) – в районе 9000 рублей, но сейчас предприятие работает даже не вполсилы. Горожане отмечают, что у них зарплаты еще более-менее. В тех же Енакиево, Горловке, Харцызске, даже Макеевке ставки ниже: даже 6000–7000 платят далеко не всем. Соответственно, жителям других населенных пунктов отдых и море не светят вовсе. Поселок Седово (Азовское море, – Авт.), находящийся на территории «ДНР», может оказаться не по карману с нынешним уровнем зарплат. Военные получают порядка 15–20 тысяч рублей, их семьи могут позволить себе относительно комфортный отдых на курортах России, но выехать по разным причинам могут далеко не все.

При этом официальные цифры по среднему уровню зарплат в республике – в пределах 10 тысяч рублей. К слову, не так давно лидер «ДНР» Александр Захарченко заявлял, что в 2018 году доходы горожан будут расти:

«Поручаю разобраться с вопросом о том, как можно повысить зарплату именно рядовым сотрудникам предприятий – горнорабочим, проходчикам, обслуживающему персоналу. Я считаю, что люди должны получать достойную зарплату», – отмечал Захарченко.

Конечно, заявления представителей самопровозглашенной республики вполне уместные и данный порыв можно назвать благородным, но не стоит забывать и о том, на что живут медики, учителя, преподаватели, пенсионеры, другие льготные категории населения, ведь размер социальных выплат в «ДНР» оставляет желать лучшего. Все эти люди, у которых также есть семьи, дети, внуки, в большинстве случаев не в состоянии выехать за пределы своего города, отвлечься от тяжелейшей атмосферы войны, подышать не загаженным постоянными обстрелами и порохом воздухом. Без права на перерыв и отдых, без права на море и чистый воздух в условиях затянувшегося вооруженного конфликта многие горожане вынуждены выживать уже четвертый год подряд.

МК