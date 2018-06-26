 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

В ОБСЕ заявили о ранении двух мирных жителей в Донецкой области

Вторник, 26 июня, 2018

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии за 25 июня.

Согласно информации, ранены были две женщины.

«В железнодорожной больнице Ясиноватой медработники сообщили СММ, что 12 июня в больницу поступила женщина (33 лет) с гематомой и царапинами на спине и грудной клетке от пули, которая, вероятно, отрикошетила от какой-то поверхности и попала в женщину», – говорится в сообщении.

Второй пострадавшей оказалась жительница Докучаевска, которая получила ранение по дороге на автобусную остановку.

«Начался обстрел, что вынудило ее укрыться у стены близстоящего здания. По словам женщины, она почувствовала, как что-то попало в нее, и поняла, что на затылке у нее течет кровь. Вскоре после этого женщине оказали первую помощь в магазине и отвезли в Докучаевскую городскую больницу», – сообщили представители ОБСЕ.

Отмечается, что по словам медиков, женщину доставили в больницу с осколочным ранением головы и выписали в тот же день.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования