В ОБСЕ заявили о ранении двух мирных жителей в Донецкой области

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии за 25 июня.

Согласно информации, ранены были две женщины.

«В железнодорожной больнице Ясиноватой медработники сообщили СММ, что 12 июня в больницу поступила женщина (33 лет) с гематомой и царапинами на спине и грудной клетке от пули, которая, вероятно, отрикошетила от какой-то поверхности и попала в женщину», – говорится в сообщении.

Второй пострадавшей оказалась жительница Докучаевска, которая получила ранение по дороге на автобусную остановку.

«Начался обстрел, что вынудило ее укрыться у стены близстоящего здания. По словам женщины, она почувствовала, как что-то попало в нее, и поняла, что на затылке у нее течет кровь. Вскоре после этого женщине оказали первую помощь в магазине и отвезли в Докучаевскую городскую больницу», – сообщили представители ОБСЕ.

Отмечается, что по словам медиков, женщину доставили в больницу с осколочным ранением головы и выписали в тот же день.